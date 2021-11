Posted by

Decidim.Barcelona, 12 de novembre de 2021

S’ha obert un procés participatiu per definir els futurs usos pel tram des d’avinguda Vallcarca a plaça Alfonso Comín de la Ronda de Dalt. La voluntat d’aquesta transformació és promoure l’aparició de nous espais per a la vida comunitària en una zona residencial amb diversitat d’equipaments que actualment queda tallada per la Ronda de Dalt.