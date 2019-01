Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 de febrer de 2019

Si no ho tinc mal entès la lògica romana s’assentava en 3 principis bàsics: pensament, ciències i indústria. Cal mirar la definició de cadascun a partir del Diccionari normatiu valencià:

Pensament: acció o efecte de posseir i exercir, l’ésser humà, la facultat de jutjar, de concebre, de fer inferències, de copsar intel·lectualment

Ciència: conjunt de coneixements adquirits per mitjà de l’estudi, l’observació i el raonament, organitzats sistemàticament i dels quals es deduïxen principis i lleis generals.

Indústria: activitat humana usada en la producció de béns i servicis de tota classe

Com es pot veure, els romans seguien per etapes la seva praxis. Conec nois africans que han estat a la universitat o encara hi són per completar la seva formació acadèmica

Crec que els africans d’arreu segueixen aquesta lògica esdevinguda global. Recordo de fa anys un video sobre l’ensenyament universitari a l’Àfrica austtral, hi sortia un professor blanc que molt bé explicava als seus alumnes la botànica del país africà

Vaig considerar molt oportú que ensenyés la botànica d’aquest país africà. Naturalment els alumnes d’ascendència africana seguien de prop les explicacions d’un professor blanc

Per què un professor blanc a l’Àfrica ? Devia haver guanyat la plaça com tots el professors africans. Cal destacar que els negroafricans d’aquí i el negroafricans d’allà seguien la guia dels seus professors blancs

Sembla lògic considerar que cada dia hi hagi un nombre major de professors negres en les universitats africanes

És un tòpic explicat per un professor universitari d’aquí. Davant d’un projecte de col·laboració amb professors algerians, aquests els digueren: “vosaltres, els europeus, teniu el rellotge, però nosaltres tenim el temps”