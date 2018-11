Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 8 de novembre de 2018

El diari ARA titula: “Som com som gràcies a la colonització romana”. Jo diria més: volem tornar a ser Roma. Roma va bastir un imperi al voltant de la Mediterrània.

La Unió per la Mediterrània no pretén altra cosa que refer un espai on les cultures dels països mediterranis puguin retrobar-se. Què millor que el comerç entre altres activitats per aconseguir-ho

L’empenta d’aquests països va iniciar els Jocs del Mediterrani que enguany ha capitalitzat Tarragona, però els vaig trobar molt curts i sense la difusió necessària

L’antiga Roma es va fundar per una agrupació de pobles durant el s. VIII a.C. per dominar el món mediterrani i l’Europa occidental des del s. I al s. V manu militari.

La gràcia que té Roma és que en bona part ve de l’assimilació dels pobles on hi duu l’exèrcit i la recaptació d’impostos

És cert que Roma es nodreix de l’antiga Grècia per la qual cosa diríem que aquestes dues civilitzacions s’assimilarien al concepte de Recerca i Desenvolupament. Grècia seria on es va cercar el per què de les coses (Recerca) i Roma va ser la que va fer el Desenvolupament

És curiós que foren tres potències de l’antiguitat (Egipte, Grècia i Roma) les que ens han donat la forma actual. La partició en dos per la caiguda de l’imperi occidental (476) donarà pas a Bizanci que es desfà l’any 1453

M’apassiono pel que es pot dir en general Imperi Romà perquè va a arribar ser una mescla de cultures coordinades en la ciutat de Roma. Quan anava a l’escola, veia que les coses anaven molt de pressa en els llibres de text on pintaven el transcurs del temps gairebé ridícul perquè el temps es comptava per segles que semblaven segons

Ara costa que funcioni la Unió per la Mediterrània. El temps sembla segles perquè cal arrodonir-ho tot, però tot es va fent amb silenci. El nord d’Àfrica ara és més proper. Tot pot semblar idoni perquè s’hi pugui desenvolupar l’Aliança de Civilitzacions ideada per José Luis Rodríguez Zapatero davant de Nacions Unides (2007)

Font: wikipedia