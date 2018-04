Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 d’abril de 2018

La premsa ha recollit 65 articles sobre refugiats en els últims sis mesos, entenent per refugiats totes les persones procedents de l’Àfrica amb destinació a les nostres costes

Els mitjans de transport preferits han estat barcasses interceptades a les nostres costes mediterrànies amb un nombre d’uns 2 mil refugiats. Hi ha hagut onades de barcasses des de Balears fins a Alacant i Múrcia

Les lleis de la UE cedeixen el control de la immigració als països membres com ara Espanya, França o Itàlia, però ajudar els immigrants pot sortir molt car tant a Itàlia com al Marroc

La població musulmana podria triplicar-se a Europa el 2050, una dada més que serveix a Itàlia per dir que la raça blanca està en perill. La dreta italiana lloa l’acció de la justícia

50 milions extres per barrar el pas als migrants: Macron accelerarà les expulsions d’immigrants per evitar un nou Calais i impulsa una llei que restringeix el dret d’asil. El govern belga experimenta una crisi per l’expulsió de 100 sudanesos

Segons el jesuïta Esteban Velázquez: “Els drames de l’emigració es resolen amb igualtat: la resta són pedaços”. Alhora que acusen la UE de còmplice en la tortura a refugiats, la UE investigarà Espanya per les identificacions per raó de raça

Sovint es navega pel Mediterrani sense permís per poder desembarcar. El mar Egeu veu 16 morts en un naufragi. Alhora Lampedusa expressa fatiga