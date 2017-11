Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 18 de novembre de 2017

Zimbàbue és un país molt allunyat de nosaltres per diferents raons. Malawi, Zàmbia i Zimbàbue formaven l’entitat política fundada per Cecil Rhodes anomenada Rhodèsia

Gairebé hem conegut fins ara Zimbàbue pel seu alliberador, Robert Mugabe (1980). Les activitats d’aquest home foren sempre fetes pel seu coratge, fort i lluitador per la independència

La superficíe de Zimbàbue equival al 77% de la d’Espanya. La població és la del 22% d’Espanya. L’IDH de Zimbàbue es baix, equival al 58% del d’Espanya (molt alt)

Robert Mugabe és un home procliu a dominar-ho tot com si Zimbàbue fos el seu jardí. No poques vegades ha tingut ensopegades dins i fora del país. És cèlebre per quant va donar pas a una crisi economicofinancera enorme. Zimbàbue va patir una superhiperinflació desconeguda arreu. Va ser la ruïna de Zimbàbue que encara n’està ressentida

Robert Mugabe ha experimentat l’exclusió internacional. Com a anècdota, en l’enterrament del Papa Joan Pau II cap mandatari d’escala mundial li va dirigir la paraula

Robert Mugabe forma part d’aquests dictadors que aspiren a ser déus de l’Olimp perquè res es operar sense el seu propi pensament. La pregunta bàsica que es fa és una: qui pot fer millor les coses que no sigui jo?

Aquesta filosofia l’ha dut a la seva prolongada vida a preparar el camí de la seva dona, molt més jove que ell. Aquesta pel·lícula s’està rodant des de fa mesos, potser amb aquesta excusa l’oposició el vol fer fora del lloc que ocupa com a president

Els actuals cops militars no són garantia de res, defineixen unes causes que cal esclafar. De moment no podem dir res perquè no se sap què volen els colpistes. És també una situació teatral en què veiem com cada dia Robert Mugabe va perdent poder. Tampoc poden humiliar-lo perquè són els seus fills adoptius

En aquest moment, pateixo pels meus amics zimbabuesos a Zimbàbue, però estic segur que podran fer cara a aquesta inaudita situació