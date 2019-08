Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 5 d’agost de 2019

La roba africana és la roba tradicional que porta la gent d’Àfrica. En tots els casos, tret de les zones rurals, aquestes peces tradicionals han estat substituïdes per la roba occidental introduïda pels colonialistes europeus.

La roba i la moda africanes són un tema divers que és capaç de fer una ullada a les diferents cultures africanes. La roba varia des de tèxtils de colors vius, fins a túnics brodats abstractament, fins a polseres i collarets de perles de colors.

Atès que Àfrica és un continent tan ampli i divers, la roba tradicional difereix a cada país. Per exemple, molts països de l’Àfrica Occidental tenen “diferents estils de vestir regionals que són productes d’artesania tèxtil de llarga durada en teixir, tenyir i imprimir”, però aquestes tradicions encara poden conviure amb estils occidentals.

El gran contrast entre la moda africana és entre les societats rurals i les urbanes: les societats urbanes normalment estan més exposades al comerç i al món canviant, mentre que es necessita més temps per arribar a les noves tendències occidentals. La gent a Àfrica porta roba tradicional cultural

La influència europea també es troba comunament a la moda africana. Per exemple, els homes ugandesos han començat a portar “pantalons de llargada i camises de màniga llarga”. D’altra banda, les dones han començat a adaptar influències del “vestit victorià del segle XIX”. Aquests estils inclouen: “màniga llarga i espatlles bufades, una falda completa i normalment un llaç de colors lligat a la cintura”. Aquest estil de vestir s’anomena busuti.

Una altra tendència popular és combinar una peça de roba moderna occidental, com ara samarretes, amb embolcalls tradicionals. Les comunitats rurals també han començat a incorporar roba de segona mà i roba occidental al seu estil quotidià. Per exemple, les dones zambianes rurals han començat a combinar “roba de segona mà amb una sola peça de jardí de dos jardins que s’utilitzava com a embolcall del vestit”. Amb la globalització de la influència de la roba occidental des de les zones urbanes fins a les zones rurals, és ara més comú trobar gent que porta diversos estils de roba

Al nord-est de l’Àfrica, particularment a Egipte, els estils de roba tradicional de les dones han estat influenciats per la cultura de l’Orient Mitjà, això ho pot exemplificar la Jelabiya simplement brodada, que es porta igualment als estats del Golf, propis amb el Grand boubou, el Dashiki i el kaftan senegalès. A Nigèria, les dones porten llaços de cap.

A l’Àfrica Saheliana, el dashiki, el kaftan senegalès i el grand boubou es porten de manera més destacada, tot i que no exclusivament (els Bògòlanfini, per exemple, es porten a Malí). El dashiki està molt estilitzat i es presenta amb un collet ornamentat en forma de V. En canvi, el grand boubou és més senzill, encara més que la djellaba, tot i que els dissenys de colors assoleixen proporcions impressionants, especialment entre els tuareg, coneguts pels seus vestits índix bellament tenyits.

A l’Àfrica oriental, el kanzu és el vestit tradicional que porten els homes parlants suahili. Les dones porten el kanga i el gomesi.

Al sud d’Àfrica es porten camises distintives, com els vestits llargs que porten. Per exemple, Sud-àfrica és coneguda per la samarreta de Madiba, mentre que, Zimbabwe és coneguda per la samarreta del safari.

A la Banya d’Àfrica, l’abillament varia segons el país. A Etiòpia, els homes porten el vestit etíop i les dones porten el kemis habesha. A Somàlia, els homes porten els khamis amb un gorro petit anomenat koofiyad

