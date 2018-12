Rio dos Camarões o Camarón

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 12 de desembre de 2018

La República del Camerun és un país emmmarcat a Àfrica occidental i central. El francès i l’anglès són les llengües oficials del Camerun.

Sovint, el país es coneix com “Àfrica en miniatura” per la seva diversitat geològica i cultural. Les característiques naturals inclouen platges, deserts, muntanyes, selves tropicals i sabanes. El punt més alt a gairebé 4.100 metres és el Mont Camerun. Les ciutats més grans en termes poblacionals són Duala, Yaünde i Garua.

Els exploradors portuguesos van arribar a la costa al segle XV. Camerun es va convertir en una colònia alemanya el 1884 coneguda com Camerun.

Després de la Primera Guerra Mundial, el territori es va dividir entre França i el Regne Unit com a mandat de la Societat de Nacions.

Tant l’anglès com el francès són llengües oficials, tot i que el francès és, amb diferència, la llengua més entesa (més del 80%). L’alemany, el llenguatge dels colonitzadors originals, des de fa molt temps ha estat desplaçat pel francès i l’anglès.

A més de les llengües colonials, hi ha aproximadament 250 idiomes parlats per gairebé 20 milions de camerunesos. És per això que Camerun és considerat un dels països més lingüísticamente diversos del món.

El govern fomenta el bilingüisme en anglès i francès. Per tant, hi proporciona els documents oficials del govern, la nova legislació, les votacions, entre d’altres, estan escrites en ambdós idiomes. Com a part de la iniciativa de fomentar el bilingüisme a Camerun, sis de les vuit universitats del país són totalment bilingües.

L’anglès pidgin camerunès és la llengua vehicular en els territoris administrats anteriorment per britànics. Una barreja d’anglès, francès i pidgin anomenat camfranglais ha estat guanyant popularitat en els centres urbans des de mitjan anys setanta.

El 2017 hi va haver protestes lingüístiques per part de la població anglòfona contra una percebuda opressió francòfona. Els militars van ser desplegats contra els manifestants i van morir persones, centenars de presos i milers de persones van fugir del país. Un grup d’independentistes anglòfons foren segrestats d’un internat del Camerun (6 de novembre de 2018)

Font: ARA i wikipedia