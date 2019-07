Rift Valley

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de juliol de 2019

Els Grans Llacs d’Àfrica són una sèrie de grans llacs situats al llarg de la Gran Vall del Rift. A la regió es troba el conegut Llac Victòria, el segon llac d’aigua dolça més gran del món. Els llacs més importants de l’àrea són:

el llac Victòria

el llac Tanganyika

el llac Malawi

el llac Bangweulu

el llac Turkana

el llac Albert

el llac Moero

el llac Kivu

el llac Rukwa

el llac Eduard

el llac Kyoga

el llac Eyasi

el llac Natron

Els llacs Victòria, Albert, Eduard i Kyoga aboquen les seves aigües al riu Nil Blanc. El llac Tanganyika, el Moero i el Kivu desguassen al riu Congo, mentre que el Malawi ho fa en el riu Zambeze. Per la seva banda, els llacs Turkana, Rukwa, Eyasi i Natron són endorreics; aquest és un fenomen pel qual les aigües superficials de la xarxa hidrogràfica d’una regió no desemboquen en el mar, sinó que ho fan en depressions interiors del territori on constituïxen estanys i marenys.

Els Grans Llacs formen part, excepte el Victòria, del grup dels llacs de la Gran Vall del Rift, que, a més dels anteriors, inclou un bon nombre de llacs més petits, localitzats al llarg dels dos ramals de la Gran Vall del Rift

La Gran Vall del Rift és una gran fractura geològica l’extensió total de la és de 4.830 quilòmetres en direcció nord-sud. Encara que generalment es parla d’aquesta vall per referir-se només a la seva part africana, des de Djibouti a Moçambic, la veritat és que la mar Roja i la vall del riu Jordà també formen part d’ell.

Va començar a formar-se al sud-est d’Àfrica (on és més ample) fa uns 30 milions d’anys i segueix creixent en l’actualitat, tant en amplària com en longitud, expansió que amb el temps es convertirà en una conca oceànica (de fet, ja ho és a la zona del mar Roig gràcies a la seva comunicació amb l’oceà Índic).

Els constants tremolors de terra i emersions de lava contribueixen a aquest creixement i, de seguir a aquest ritme, el fons de la vall quedarà inundat per les aigües marines de forma total dins de 10 milions d’anys.

Amb això, la placa somali s’haurà esqueixat de la placa africana formant un subcontinent diferent que procedirà a separar-se més encara d’Àfrica, formant la vall un nou mar.

Per la gran importància dels fòssils d’homínids que s’han recuperat d’aquesta vall per al coneixement de l’evolució humana, ha rebut l’apel·latiu de bressol de la Humanitat

El sistema de llacs de Kenya al Gran Vall del Rift va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco en 2012

