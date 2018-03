Revolucions

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 de març de 2018

L’adveniment de la Segona República Espanyola el 14 d’abril de 1931 va crear l’èxtasi de gran part de les classes populars. Cridar Visca la República era un bàlsam pels més desafavorits perquè creien que s’arribaria a aconseguir la justícia social

Faig èmfasi amb el crit de Visca la República perquè ho solucionava pràcticament tot. També hi van haver elits que es van decantar per la Segona República Espanyola. La història posa de relleu el fracàs d’aquest sistema polític a Espanya perquè va obrir les portes a una Guerra Civil incòmoda per tothom

Un altre cas de República el trobem a l’Iran perquè des de l’exili francès de Rullohah Musavi Khomeini (1902-1989) es van moure els fils per a l’enderrocament del xa de Pèrsia, Mohammad Reza Pahleví (1919-1980). La Revolució islàmica conduïda per l’aiatol·lah Khomeni va triomfar l’11 de febrer de 1979

Molts observadors internacionals confirmen que aquesta Revolució va despertar els moviments islamistes que hi ha hagut fins l’actualitat. Fa molt poc temps que com a portaveu islàmic Abdelfatah Al-Sissi ha posat damunt la taula una possible reorganització de l’islam

En efecte, hi ha inquietud entre els fidels pels continus i injustificats atemptats terroristes autoanomenats islamistes perquè això no es pot aguantar. La major part d’aquests atacs esdevenen en terres de l’islam

En efecte, la sang arriba a objectius europeus com els de Barcelona i rodalia el 17 d’agost de 2017. Europa occidental és molt sensible a aquests atemptats injustificables

Espero realment que estat islàmic s’ofegui en la sang que ha vessat per tot arreu. L’existència d’aquesta organització i d’altres més o menys emparentades s’hauria de liquidar per la via política perquè no es pot donar aire a aquesta colla de criminals dirigits potser per persones desconegudes per la vox populi

S’ha demostrat clarament la vinculació entre aquests grups i traficants d’armes com per exemple el cas del moviment guerriller Al-Qaida del Magrib islàmic. La part nord d’Àfrica, incloent els moviments Boko Haram de Nigèria i Al-Xabaab de Somàlia, cou de veritat

S’ha demostrat que els estats per si sols no poden fer front a aquesta epidèmia catalitzada per l’afluència de diners. S’han de trobar solucions perquè el poder dels estats no sigui eclipsat per la criminalitat