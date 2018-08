Rescabalar

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 d’agost de 2018

Quan era petit, venia per la festa major del barri una tómbola d’aquelles de “siempre toca: si no un pito, una pelota”. Recordo que un any ens ho vam passar pipa. No sé si ara encara n’hi ha d’aquestes tómboles, però cal recordar que, perquè et toqués, havies de pagar un sobret dins del qual hi havia escrit el premi

Les coses han canviat. Molta gent vol que li toqui sense haver de pagar una quantitat per poder-se endur alguna cosa

Hem anat a moltes fires i festes per promocionar el nom d’Àfrica. Recordo dues anècdotes. En un cas, una dona granadeta es va obsessionar per endur-se un mapa original d’Àfrica. Va costar fer-li entendre que un mapa original no se’l podia endur. En una altra ocasió, vam rebre una pluja de monedes d’un grup jove

L’expressió Àfrica sol ser l’eslogan d’una cosa de poc valor. Les nostres sortides a carrers i places han estat poc productives perquè poca gent s’hi interessa. Potser haurem venut un cert perfil agradable a algunes persones curioses

L’oferta d’Àfrica és múltiple a casa nostra. Tanmateix no hi ha massa col·laboració per enaltir aquesta marca. Una cosa que sorgeix d’una mostra és que les entitats hi siguin per demanar caritat, però això no ha de ser així

Poder anar a una fira sobre Àfrica s’ha hagut de treballar per tal de mostrar una Àfrica moderna. Hi ha moltes coses per fer de cara a enaltir aquest continent veí. He de dir que sovint s’ha fet un esforç cooperatiu per tal de demostrar la unitat d’acció en favor d’Àfrica

Tant immigrats com gent del país han fet un munt d’esforços, però la unitat no prospera. És allò de cadascú a casa seva. Jo crec que alguna institució podria fer un esforç important perquè les entitats anessin alhora. En aquests moments, crec que la concepció d’oenagé hauria de canviar cap a estructures que portessin a l’Àfrica sobretot tecnologia de tota mena