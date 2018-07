Res publica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de juliol de 2018

Mariano Rajoy com a president del Govern d’Espanya (2012) va apartar els immigrats de l’atenció sanitària pública. Jo no sé exactament per què va prendre aquesta decisió. L’única cosa que veig possible amb aquesta decisió és dissuadir l’entrada de més africans al nostre país

Molts metges de casa nostra van fer cas omís d’aquesta prohibició entre altres causes per mantenir el nivell de salut de tots els ciutadans. Va arribar un moment en què el Govern de la Generalitat de Catalunya va fer pública una ordre que assegurava una completa assistència sanitària a tots els residents a Catalunya

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va tombar aquesta ordre catalana el proppassat juny. No hem notat rèpliques, però segurament es tornarà a presentar per revisió

Aquestes ordres de diferents Governs de l’Estat han causat tensions indesitjades arran de fets concrets

Molts africans hauran trobat una opció per conservar la salut, protegits per algunes solucions com apuntar-se a les nombroses mútues de salut que hi ha arreu del territori. Només són ells qui poden donar un testimoni real de la situació

Hauríem de tornar a preguntar al Govern de Mariano Raoy el per què d’aquesta prohibició perquè n’hi deu haver més d’una. Tanmateix, l’actual Govern de Pedro Sánchez hauria de fer alguna manifestació al respecte perquè la salut pertany a tots els que viuen dins el nostre país

De la manera com van les coses, molts africans ja hauran pres més d’una decisió davant d’un reglament que és vigent per tot Espanya des de 2012 perquè no s’ha vist en cap mitjà de comunicació massa literatura al respecte. No sé si és perquè les persones ja presenten fatiga o perquè cadascú ha trobat una via satisfactòria

Sempre que es parla d’alguna retallada sanitària s’encongeix el cor tot preguntant-se fins a quins drets tenim i fins a quin punt no se’n ressentirà la salut comunitària. Aquí entra la dita que diu: “malament si caus en mans de jutges o d’advocats”. En aquest moment tots esperem quines resolucions treuran els metges i els advocats