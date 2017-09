Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de setembre de 2017

Res és tan fàcil com agafar l’avió a qualsevol destinació africana no desaconsellada pel Ministeri d’Afers Estrangers i Cooperació

Viatjar a l’Àfrica per lliure no és una cosa trivial. Les meves primeres intencions van encarar-me a Uagadugú, Burkina Faso. Vaig encomanar bitllet i hotel a través d’una agència de viatges del barri

Quan va ser l’hora de recolir la documentació, surt l’amo de l’agència per preguntar-me: “Qui et vindrà a buscar a l’aeroport?” Jo li vaig dir “ningú”

Va ser en aquell moment que l’amo es posa a estripar els papers. Considero que li he de donar les gràcies des d’aquí. Es veu que molts viatgers a l’Àfrica s’aprofiten de les rutes de les oenagés

Posteriorment vaig posar de punt de mira Sud-àfrica, però vaig començar a pensar-m’ho per decidir que hi havia d’anar en grup. Una temptació es va posar a la vista quan una nigeriana, que hi coneixia gent, em va dir de trobar-nos a l’aeroport de Jo’burg

Vaig encomanar el viatge, però me’n vaig fer enrere pels perills de trobar-me sol enmig del país dels negres. El africans blancs es distingeixen de seguida com per una indumentària que no portaria jo

Un altre intent va ser Accra, Ghana. Hi tenia reservada hora amb un representant de l’African Association of Universities. Havíem quedat que m’avisaria, però esperant la invitació vaig donar-me de baixa el viatge

La gracieta del bon home va ser avisar-me just durant el temps que jo seria a Accra, però que jo era a Barcelona. La secretària es va disculpar d’allò més

He fet tres intents per anar a Yaünde, el Camerun, però només va ser efectiu el darrer. Em va venir a buscar un conegut camerunès, un periodista conegut de fa molts anys, resident a Yaündé

Així les coses van anar molt bé. Em van acollir durant una setmana 2 periodistes de Yaünde

No descarto tornar a l’Àfrica, però encara no he escollit destinació. Potser aniria a Sud-àfrica en un viatge de grup des de Barcelona