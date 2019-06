Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de juny de 2019

Des de temps immemorials, l’home busca elements que el podrien fer immortal: elixir de l’eterna joventut, pedra filosofal, i màquina del moviment perpetu de primera espècie.

Vull demostrar que la humanitat els segueix perseguint. L’elixir de l’eterna joventut el trobem en dietes, maquillatge, cirurgia estètica. La pedra filosofal seria un superordinador que treballaria dades a gran velocitat.

La màquina del moviment perpetu faria molt feliços als fabricants perquè, després de posar-la en marxa, no s’aturaria mai

Jo sóc un africanista. Què vol dir això ? Jo estudio de tot allò que fa referència a l’Àfrica, segons el Diccionari normatiu valencià per la qual cosa necessitaria disposar de l’exir de l’eterna joventut, la pedra filosofal i la màquina de moviment perpetu de primera espècie

Quants mocs he rebut per això ? D’arreu. En primer lloc cal que tothom del carrer sàpiga què és l’Àfrica perquè només uns quants ho saben

Cal fer una munió d’esforços per arribar al final. Estudio l’Àfrica des de 1985, vaig crear-ne una associació el 2006. Són molts anys de topar i tornar a topar tant amb les autoritats com amb la gent del carrer

Un negroafricà mai vol quedar en segona posició, sempre vol manar, però amb els teus diners. La gran manifestació d’un negroafricà és treballar amb els teus diners per esdevenir l’amo. El negroafricà, tret de la feina, no acceptarà gairebé mai estar per sota d’un blanc

Conec un negroafricà a qui li agrada robar idees, jo el deixo fer: a veure on arriba. És dur treballar amb negroafricans. Fa uns 3 anys que vaig dissenyar una fàbrica de fer totxos al costat de Yaünde, capital del Camerun. Em van fer el salt tot i que ens coneixíem fa uns deu anys. Em van plomar més de 80.000€, ningú m’ha ajudat a recuperar-los