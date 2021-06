Posted by

Direcció de Serveis d’Acció Comunitària – Ajuntament de Barcelona, 30 de juny de 2021

T’agradaria saber què opinen diferents entitats i experts sobre l’ús que estem donant a l’espai públic? Com creus que estant esdevenint els usos comunitaris de places, parcs, carrers oberts…?

Moderada per l’Ana Polo, la trobada “Repensem l’espai públic” del proper 7 de juliol a les 18 h serà un espai on reflexionar, presencialment i de forma conjunta, sobre aquests i molts altres interrogants. L’aforament és limitat, així que no t’ho perdis i reserva la teva plaça a través del Decidim.

La trobada tindrà lloc al Canòdrom (Carrer Concepció Arenal, 165 de Barcelona) i comptarà amb la participació de les entitats Baixa a la Plaça, Xamfrà i Camí Amic, així com amb l’expertesa de Francesc Muñoz, urbanista i professor de Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Pots consultar més informació sobre la trobada en el programa.

A més, gaudirem d’un espai relacional amb un servei de càtering seguint totes les mesures de prevenció de la covid-19.

T’hi esperem!