Butlletí del Districte Sant Martí, 9 d’abril de 2021

La transformació de l’avinguda en un eix cívic continua ara en el tram situat entre el carrer de Mallorca i l’àmbit de Navas de Tolosa – Josep Estivill. L’actuació preveu crear una mitjana central amb un carril bici i vegetació, reduir els carrils de circulació a tres per sentit i reservar les voreres per als vianants. La intervenció ha començat el 6 d’abril i durarà un any.