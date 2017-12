Rellotges dels temps

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 19 de desembre de 2017

El director d’una associació d’universitats em comentava fa uns anys que havien rellançat un projecte a Algèria. Vam estar parlant una estoneta tot aprofitant per explicar-me una anècdota amb els companys d’aquest país nord-africà

Potser és una expressió molt coneguda, però per a mi fou una novetat. Els algerians li van dir que nosaltres teníem el rellotge, però que ells tenien el temps

Quan la SDRCA va començar les seves activitats per esbrinar la situació de la sanitat a països africans, ens va escriure una algeriana que, tot i donant-nos la raó, ens va dir que n’hi havia molt per fer

Al llibre Maladies (SDRCA, 2016) hi va contribuir de forma anònima, per voluntat seva, el metge camerunès Ricco Teguia perquè va situar el llibre en context

Tot això és per dir que l’anàlisi de la sanitat africana necessita del temps algerià més que no pas el nostre rellotge. En efecte, els africans es prenen el seu temps ignorant el nostre rellotge. És una manera de viure com una altra

El transcurs del temps mostra diferències molt acusades entre el nostre temps i el temps de molts països africans. Vet-ho aquí que el nostre rellotge marca una diferència de l’estat de salut entre els africans i nosaltres

La piràmide d’edats del conjunt d’Àfrica és a hores d’ara la mateixa que teníem nosaltres l’any 1900 per la qual cosa podem dir que ells són en temps molt alteriors als nostres

L’esperança ponderada de vida al néixer a l’Àfrica en el seu conjunt és d’uns 51 anys quan aquí és de 83, segons en l’escala mundial, empatats amb Suïssa, i just per sota del Japó

El nostre país és una potència sanitària, format per tot tipus d’organismes públics, concertats i privats. Al nostre país hi ha una xarxa sanitària fora de sèrie on a més de tocar totes les especialitats, es canalitzen les persones a totes entitats sanitàries, facilitant l’accés als úlrims avenços en medicina

Esperem que aquest model sanitari pugui ser calcat en molts països d’Àfrica a fi d’aconseguir el nivells de salut desitjats