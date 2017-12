Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de desembre de 2017

No crec que haguem de perdre la relació familiar entre el Rei Joan Carles I d’Espanya amb primer el Rei Hassan II del Marroc i després amb el seu fill Mohammed VI

Hi ha de guanyat que el Rei Felip VI d’Espanya sigui contemporani del Rei Mohammed VI del Marroc

Lluny de reunions d’altes esferes cal dir que s’ha d’augmentar la col·laboració entre ciutats. Una primera aliança podria ser entre Madrid i Rabat per qüestions de capitalitats. Barcelona podria agermanar-se amb Casablanca per capitalitats econòmiques

Caldria establir un pont cultural entre Toledo i Marràqueix. Cal recordar per als que hi estiguin d’acord que Espanya té frontera terrestre amb el Marroc gràcies a Melilla i Ceuta, i frontera marítima amb Canàries, que podria erigir-se com a capital logística de l’Àfrica occidental

Un altre fet per tenir en compte és que disposem ara de nous veïns perquè Espanya allotja al voltant d’un milió de marroquins, un 2% de la població d’Espanya és marroquina.

Tan de bo poguéssim recuperar la convivència de Toledo. Heu estat a Toledo ? Què hi heu trobat ? Toledo va precedir Madrid, una ciutat nova al bell mig de Castella

L’entramat d’Espanya és únic. Com a europeus, quedem una mica al marge, però per bé. Recordeu l’emissió especial de monedes del 70 anys de pau ? Les van haver de treure de catàleg perquè els 70 anys celebraven el final de la II Guerra Mundial, on Espanya no hi va participar com a país

Espanya té un vessant europeu i un altre d’africà (membre observador de de la Unió Africana), situació estratègica. Aquesta doble pertinença caldria aprofitar-la per a bé.

L’onomàstica no té comparació, som-hi tots cap a l’aplec !