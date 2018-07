Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 16 de juliol de 2018

El rei de Malabo s’ha quedat orfe perquè a Robert Mugabe el van fer baixar de la somera. Tots dos tenien pensament únic: qui millor que jo port governar el país ?

Els dos reis tenien de portes enfora un aire de seriositat perquè no sabien prendre’s les coses rient. El rei de Malabo no tolera les caricatures perquè les considera de mal gust, cosa que gairebé tot mandatari tolera amb bon humor

El rei de Malabo va quedar fascinat pel règim que hi havia a Espanya tot formant-se a l’Acadèmia Militar de Saragossa. Va quedar eclipsat per Francisco Franco, un home que es pot definir com a audaç perquè ho va deixar todo atado y bien atado

Guanyar una guerra no dóna dret a cuixa, però molts van voler pujar al carro dels vencedors a fi de poder mantenir l’opulència. Una cosa és guanyar una guerra i l’altra és gestionar la pau amb la qual cosa es va prostituir a tort i a dret

Francisco Franco era un home pragmàtic i oportunista. Coses va adquir el nostre reietó a l’acadèmia de Saragossa. No nego enginy al rei deMalabo perquè ha pogut fer-se un lloc als mercats d’expressió castellana, francesa, i portuguesa, fent-ho tot alhora

Crec que això és el més rellevant que ha fet aquest home odiós i odiat per molts. El carrer està tranquil perquè no hi ha res a fer encara que molts se sorprenen havent de sortir per cames del règim

Estàs amb mi o contra mi ? Aquesta és la dictadura de les dictadures. El nostre país, impregnat de franquisme, genera petits dictadorets que sense adonar-nos-en alteren la intel·ligència perquè ells puguin creure sofertament amb aquests ninots que, per qüestions econòmiques, el sustenen damunt la butaca

El rei de Malabo és per si sol una caricatura sense haver de tenir la necessitat que ningú n’hi faci una