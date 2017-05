Regals d’empresa

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de maig 2017

Una dona és una dona independentment de la seva condició. Em vaig trobar en el meu primer viatge al Camerun amb una situació que pot passar en qualsevol indret del món

Jo era assegut a la terrassa del meu hotel de cara la paret. No, no hi havia cap més taula davant meu. No hi havia massa taules per beure alternativament aigua i un cafè amb llet

De cop s’esmuny per darrera de la meva part esquerra una noia que em demana si pot seure a la meva taula. Li vaig dir que si perquè tampoc no hi havia massa taules

Un cop asseguda em vaig adonanar que seguia una acció deliberada. Em va proposar fer-me una dança africana durant una bona estona

La meva generositat em va ficar en un embolic plenament ingenu. Encara que ella fos extraordinàriament bella, ho vaig rebutjar reiteradament. Sentia que no la podia rebutjar amb deferència a la seva inequívoca qualitat de dona

Li vaig donar corda. Així em va explicar coses d’ella que em resultaven interessants, però ella insistia amb la dança africana… no sabia exactament com treure-me-la de sobre per demostrar que jo tenia una certa educació

Vaig argumentar tota una sèrie de coses que m’arribaven al cap. Ella insistia

De cop se’m va encendre la bombeta, li vaig donar un feix de bitllets de 5€ entre els que tenia a la butxaca. Encara que no li van desagradar els diners, mantenia que havíem de consumar la nostra relació

Jo li vaig dir que en tenia prou amb la seva companyia i la seva exhuberància. Finalment, al cap de més d’una hora de conversa, em vaig acomiadar d’ella encara que mantenia l’esperança de tornar-me a veure dissabte, dia de la meva tornada

Molts han dit que havia desaprofitat una bona ocasió, però, a més, resulta que ella era un regal d’empresa. Em volien fer un xantatge amb aquesta bellesa africana

La meva creuada contra la prostitució segueix vigent no tant per barrar el pas als meus possibles instints sinó per fer una defensa de la dona africana, sigui quina sigui la seva condició