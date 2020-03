Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de març de 2020

Avui he plorat després de veure el capteniment de tantes i tants persones d’aquest Món que tots estimem a la nostra manera…

He vist la força dels líders de tots ls països que hi han damunt la Terra… he tornat a plorar… perquè tots volem eixir d’aquesta situació… perquè no n’arribi encara una de pitjor…!

Tanmateix, he determinat que no n’hi ha prou de plorar… ara sí que podem dir que les persones d’arreu del món estem unides davant una tragèdia com l’actual

Un cop haguem superat aquests màxims, creieu que pot arribar una cosa pitjor fruit de la desunió de les persones de la Terra… però entre tots serem capaços de tornar a posar en marxa les nostres vides de mica en mica… amb el confort que haurem enterrat aquest virus maligne per sempre

El que ara us dic és esclar en la ment de les nostres autoritats… jo no us dic res de nou, però m’agrada recordar-ho

Aquestes reflexions són en la ment de tots, per això m’agrada recordar-ho. Si ens ho sabem muntar bé, podem articular un petit paradís en aquest món que ens ha semblat més d’una un veritable Infern

Només vull afegir: “la victòria ha de ser de tots” !