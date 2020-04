Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 3 d’abril de 2020

Us escric de nou perquè hi ha diverses persones que pateixen per la meva salut. Tampoc voldria interferir amb qualssevol altres missatges que estan publicant d’altres entitats públiques i privades

Un cop haguem arribat als màxims de velocitat de contagis i de morts, ara serem a l’altra banda de la corba. Som ara en un moment especialment delicat perquè la corba que ara seguirem té una superfície superior que la de pujada

La nostra societat ha fet servir sovint paraules com solidaritat quan ara estan més suades que mai. Ara hem de recuperar el sentit estricte d’aquests mots

El Diccionari normatiu valencià ens diu que solidaritat és la “relació de fraternitat, de sosteniment recíproc, que lliga els diversos membres d’una col·lectivitat en el sentiment de pertinença a un mateix grup i en la consciència d’uns interessos comuns.”

Jo m’estimo més altres conceptes com cooperació per quant pot demostar unes accions concretes per aconseguir uns objectius comuns: “acció col·lectiva per a la consecució d’un fi comú.”

No entenc encara com s’ha prescindit del nostre exèrcit durant dies. És l’exèrcit la millor institució que permet la difusió d’efectius: “Grup nombrós organitzat per a la realització d’un fi.” En efecte, jo, des de fa anys, em considero soldat… i això no és cap vergonya

Tal com afirmava en un article de nivell internacional, ara hem de complir dos preceptes alhora: 1) ser estrictament egoistes amb la finalitat de ser 2) extremament altruistes

Ara hauríem de tenir localitzades totes les persones que conformem la nostra societat per assegurar-nos que estan bé de salut i que viuen en llocs salubres. Això no és tan difícil com sembla… amunt !

