CCCB Debats, 7 de juliol de 2021

Ara sí, el temps per visitar l’exposició «Mart. El mirall vermell», arriba a la fi. Tot i que, si us afanyeu, encara podeu gaudir de la mostra fins l’11 de juliol. Tant si l’heu vista com si no, us proposem recuperar el cicle de conferències «Mart: l’última frontera?», que va reunir científics i pensadors de diferents disciplines per analitzar les contradiccions que planteja el projecte de colonitzar Mart i convertir-nos en una espècie multiplanetària.