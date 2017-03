Recullen 20.000 medicaments en quatre hores

6 mar 2017 per SDRCA

SÒNIA PAU – BARCELONA – foto ANDREU PUIG – EL PUNT AVUI+ – 5 març 2017

SOCIETAT: La campanya solidària es tancarà divendres i esperen arribar als 60.000 fàrmacs

Les donacions es basen en els productes que demanen 120 entitats assistencials

Una voluntària de la recollida de medicaments, en una farmàcia de Barcelona

La recollida solidària de medicaments va funcionar ahir durant tot el matí a bon ritme. A quarts de dues, el Banc Farmacèutic , l’entitat que fa 10 anys que organitza la campanya dirigida a cobrir les necessitats de medicaments de les persones sense recursos , va explicar que s’havien recollit uns 20.000 productes a tot l’Estat, amb un valor de 90.000 euros. Això és un terç del repte total: 65.000 medicaments, que són els que han sol·licitat les 120 entitats de tot l’Estat que els faran arribar als seus beneficiaris.

Tot i que la part més visible de la campanya sempre és dissabte al matí, quan comença, cada cop més farmàcies s’apunten a allargar la recollida tota la setmana. Així es poden fer donacions de medicaments i articles sanitaris fins divendres vinent.

“Com passa amb la pobresa energètica, molta gent no té recursos per cobrir la despesa i hi renuncien”, va assegurar ahir el president del Banc Farmacèutic, Àlex Brenchat. Es tracta de medicaments sense prescripció mèdica i dels quals el comprador ha de pagar el preu total. Entre els productes sol·licitats per les entitats hi ha gases, pomades per a cremades, sèrum per a la deshidratació, vitamines, ibuprofèn. La recollida solidària es fa directament amb el llistat que presenten les entitats socials –que atenen persones sensesostre, gent gran o infants, per exemple– i així no es concentren els esforços per cobrir necessitats concretes. La funció dels voluntaris va ser ahir explicar a la ciutadania quins eren els fàrmacs necessaris i per què.

L’ONG no pot acceptar medicaments en envasos encetats. “Encara que els tinguem a casa en bon estat, per llei no es poden distribuir. Han de ser productes acabats de comprar”, va recordar la responsable de la campanya a Barcelona, Mercè Garrigosa.

LA XIFRA

930 voluntaris es van mobilitzar ahir al matí per animar els ciutadans a col·laborar amb l’ONG Banc Farmacèutic.

La campanya solidària fa 10 anys

Fa 10 anys que un petit grup de farmacèutics va posar en marxa la primera recollida de medicaments. Hi van participar 52 farmàcies, per col·laborar amb 22 entitats socials, es van mobilitzar 48 voluntaris i es van recollir 1.478 medicaments. Són xifres que no han deixat de créixer i l’any passat s’hi van involucrar 706 farmàcies, 123 entitats i 872 voluntaris, i s’hi van recollir gairebé 30.700 productes.

A més dels medicaments que donen els ciutadans, els farmacèutics cedeixen els beneficis obtinguts per aquestes vendes a l’ONG Banc Farmacèutic perquè serveixin per finançar projectes solidaris que ja estan en marxa. “La campanya promou un gest de gratuïtat –deia ahir el president de l’ONG, Àlex Brenchat– tant dels voluntaris com dels farmacèutics i els ciutadans.”

A Catalunya es preveu arribar en aquesta desena edició als 28.000 fàrmacs, que beneficiaran els usuaris més vulnerables d’una seixantena d’entitats socials.