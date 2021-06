Recta final de la votació dels Pressupostos Participatius

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 18 de juny de 2021

Fins aquest diumenge, 20 de juny, hi ha temps per decidir com s’inverteixen 3,6 milions d’euros del pressupost municipal als barris de Sant Martí. La votació és telemàtica a través del web Decidim.Barcelona.

Excepcionalment, hi ha habilitats dos punts fixes de suport a la votació al districte: el Centre Cívic Besòs i el Centre Cultural La Farinera del Clot. L’horari d’obertura és: divendres, de 17 a 20h; dissabte, de 10 a 14h; i diumenge, de 10 a 14h i de 16 a 20h.

En aquests mateixos espais es poden visitar les exposicions dels 18 projectes finalistes del districte. Les mostres estaran obertes al públic en el mateix horari d’obertura habitual de cada equipament i en l’horari del servei de suport a la votació.