Reclam conjunt al Congrés perquè l’Alzheimer sigui una prioritat política

Fundació Pasqual Maragall, 21 de setembre de 2021

Avui és el Dia Mundial de l’Alzheimer, una celebració que voldríem oblidar, però fins que la solució a aquesta malaltia no arribi, des de la Fundació seguirem investigant, ajudant a les famílies i reclamant a les institucions que dediquin recursos a la recerca i a la millora de la qualitat de vida de les persones afectades i els seus familiars i cuidadors.

En aquest sentit, el passat 13 de setembre, les principals entitats relacionades amb l’Alzheimer i de l’àmbit de les persones grans ens vàrem unir per reclamar, al Congrés dels Diputats, un compromís polític perquè l’Alzheimer sigui una prioritat estratègica en els àmbits científic, sanitari i assistencial, que impulsi la recerca com a única via per vèncer la malaltia.

Ho vàrem fer a l’acte “Els reptes de l’Alzheimer i les demències”, impulsat per la Fundació juntament amb la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Confederació Espanyola d’Alzheimer (CEAFA), la Fundació Matia i HelpAge. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, va inaugurar l’acte, que també va comptar amb els testimonis d’una persona recentment diagnosticada, Pedro Sánchez García, dos familiars cuidadors, Luis Miguel Ballestero i Francisco Meléndez, i un participant en els nostres estudis d’investigació, Joan Carles Manzanero.

Una de les principals reivindicacions és dotar econòmicament el Pla Estatal de l’Alzheimer, aprovat el 2019 però que encara no té finançament. “És urgent dotar de pressupost el Pla… La oportunitat és històrica”, va remarcar Cristina Maragall.

“L’Alzheimer és una epidèmia silenciosa i estructural que només trobarà respostes definitives mitjançant la ciència i la recerca. Experts i entitats ens hem reunit avui aquí per reclamar l’atenció política que mereix aquesta realitat. Perquè és a les nostres mans evitar que l’Alzheimer posi en perill el nostre sistema sanitari i assistencial.”

Intervenció de Cristina Maragall, presidenta de la Fundació, al Congrés.

500.000 signatures de suport a la recerca

Abans de l’acte, representants de la Fundació Pasqual Maragall van lliurar a la presidenta del Congrés un manifest que compta amb 500.000 firmes de suport ciutadà per reclamar acció política davant l’Alzheimer i l’aposta per la recerca.

El teu suport ho fa possible

Sense la teva ajuda no podríem donar veu a les reivindicacions que compartim i accions com aquesta no serien possibles. Gràcies per fer-nos costat, gràcies per creure que un futur sense Alzheimer és possible.

No et perdis el vídeo resum de l’acte amb un missatge especial de la presidenta de la Fundació per a tots els nostres socis, sòcies i col·laboradors.