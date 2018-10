Posted by

Josep Juanbaró – SDRCA – Les Corts – 18 d'octubre de 2018

Fa uns quants anys que vaig assistir a la legalització de l’estada d’una noia procedent de Yaünde per fer un màster en una Universitat nostrada

Va ser difícil com el peix que es menja la cua. Tanmateix, ens en vam sortir. Aquests comentaris els vaig fer arribar a un distingit periodista sènior. També ho vaig comentar a un cap d’un col·lectiu de periodistes que va treure ferro a l’afer: “és un canvi de llei”

De cop i volta el periodista més conegut em convida al seu programa estrella. Em demana a través d’un enllaç que participi al seu programa sobre el Raval. Va enllaçar la noia camerunesa amb el Raval: un salt mortal

Jo amb la major diplomàcia possible em vaig quedar fora del programa, afortunadament. Volia renyar aquests dos periodistes perquè una negroafricana no s’ha d’adjudicar al Raval, de cap manera…!

Per això hi era jo, oi ?

La raó de saber sobre el Raval era el punt de la meva col·laboració en un projecte on hi era la Generalitat de Catalunya. Vaig dedicar-hi 4 hores cada tarda de 6 anys al Raval. Jo hi col·laborava al carrer del Carme

He sovintejat la institució acadèmica sense que mai hagi tingut cap problema ni de seguretat personal. He freqüentat també el carrer de l’Hospital, igual sense problemes

Diuen que la immigració ha fet malbé el barri, però jo no en tinc res a dir. La delinqüència deu prendre moltes precaucions. La meva sensació és que tot el que passa al Raval es diu com si es digues amb un altaveu

Segons el que sé, l’Ajuntament se’n cuida amb tots els seus mitjans. No es pot malmetre un barri a base d’un bombardeig de males notícies, però potser no n’hi haurà per tant

No creem ambients dolents perquè aleshores haurem fet un Sant Cosme dels anys 10. L’Ajuntament té la paella per mànec junt amb les associacions de veïns. El Raval és un de tants barris de Barcelona, i punt. Es vol equiparar amb el que fou el Sant Cosme del Prat de Llobregat amb el Raval de Barcelona…