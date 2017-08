Ral·li París-Dakar (Àfrica, 1979-2007)

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 d’agost de 2017

La primera època del raid Dakar a l’Àfrica (1979-2007) va començar essent una aventura per esdevenir un espectacle

Quants morts va provocar aquesta dèria ? No ho sé, però és clar que molts africans hi van deixar la vida com a espectadors o per posar-s’hi involuntàriament al mig

Cal comptar també els morts que va deixar entre els participants com ara pilots i copilots o personal auxiliar del raid

Res no frenava l’organització d’aquestes curses anuals, però ho va fer el terrorisme justificat per la pressió indiscriminada sobre el territori africà

Entre les persones que criticaven l’organització hi havia el propi Papa de Roma. Al final van fer fora d’Àfrica un raid que es va traslladar a les pistes de Sud-amèrica, però conservant el nom de Dakar

Dakar és la capital del Senegal, el país negre més proper a Espanya. És un país relativament força avançat. Va aconseguir eradicar el poc ebola que es manifestar amb un tres i no-res. Els senegalesos formen part de la història de França