Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’agost de 2018

Raíces es el nom d’una sèrie americana de televisió (ABC, 1977), que narra la història d’un home anomenat Kunta Kinte (Gàmbia, 1750 – Virgínia, 1810).

Kunta Kinte és fill d’Omoro Kinte (líder de l’aldea gambiana de Juffure) i de Binta Kebba. Es va casar amb Bell Waller i tingueren la filla Kizzy Waller (1790). El cognom Waller ve del nom del propietari de la plantació, William Waller

Kunta Kinte fou un mandinga musulmà. Fou capturat per caçadors d’esclaus (1767), i reanomenat Toby Waller per John Waller (Virgínia)

La sèrie de televisió va tenir molt èxit als Estats Units on va aconseguir abandonar tota mena de prejudicis racials arreu del país. La sèrie també va tenir molt d’èxit a casa nostra tot fixant la idea d’esclau i la lluita d’un home per ser lliure

No fa massa temps aquesta sèrie es va passar per la televisió camerunesa, deu fer poc més de cinc anys. Els meus contactes m’asseguraren que no hi fou res d’extraordinari, va ser més aviat una faula de poc interès. Això vol dir que la projecció al Camerun sigui emesa al cap d’uns trenta-cinc anys de la seva estrena

Quan vaig saber aquests detalls em va començar a bullir l’olla per vàries raons. Passar la sèrie al cap de més de trenta anys podria indicar un poc interès per una història d’esclaus. He sabut posteriorment que molts africans no donen importància que donem nosaltres a l’esclavitud

Els africans es ressenteixen més de la colonització que de l’esclavitud. La situació en què es mira la esclavitud als Estats Units va ser el resultat d’arribar a una solució molt crítica

L’abolició de l’esclavitud va conduir a una situació, no per manca de previsió, a una crisi en què els esclaus es van quedar sense casa i sense res. Els més espavilats se’n van anar cap el nord. Els estats sudistes van conservar una gran part de la població negra fins els nostres dies amb tots els conflictes que malauradament sabem