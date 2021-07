(RÀDIO)GRAFIES DE BARRI

Espai Avinyó, 19 de juliol de 2021

Comprendre l’espai públic és també repensar-lo com a un espai per a l’exercici de drets en les diferents formes d’estar, ser i sentir que possibiliten a les persones que l’habiten crear i produir ciutat. Com és ser jove i exercir el dret a l’ús de l’espai públic? Com s’organitza l’espai en el reclam dels diferents usos que se’n poden fer? És l’espai públic un entorn segur per a la diversitat de cossos?

En línia amb el treball amb joves que l’Espai Avinyó va engegar amb el cicle ‘Creació Jove’, us proposem un nou cicle, en format radiofònic, per reflexionar en primera persona i amb mirada jove, sobre els usos, dificultats i reptes per generar espais que possibiliten relacions i diàleg intercultural.

Fruït d’un procés de creació conjunta, els espais radiofònics dissenyats i locutats per joves faran d’altaveu de realitats de barri i d’experiències situades entorn a l’espai públic.

Amb:

Eunice Averion. Membre actiu de l’associació Oyayi donant assessorament i orientació a la comunitat Filipina de Barcelona.

Mercedes Saya. Redactora i comunicadora, dinamitzadora o “joker” de teatre fòrum. És co-fundadora de Pai Pai Mag, una revista digital per a la diàspora asiàtica i integrant de Catàrsia.

Oyidiya Oji Palino. Data scientist i analyst, participant de la peça de teatre fòrum “Tan sutil como cotidiano”. Integrant de Catàrsia.

Marta Huanling Pascual López. Cineasta, estudiant de màster en ficció contemporània i informadora cultural. Integrant de Catàrsia, participant de la peça de teatre fòrum “Tan sutil como cotidiano” i del programa de “Formación Antirracista” de CORA, la coordinadora d’associacions d’adopció i acollida.

Col·labora: La Xarxa de Ràdios Comunitàries amb el suport de les instal·lacions de Ràdio Rambles i Ràdio Fabra, i amb la mediació artística de Violeta Ospina.

Apropa’t a l’emissió de ràdio en directe, a la fresca, o sintonitza’t!

Ravalfonografies a Ràdio Rambles:

Dia: dimecres 21 de juliol

Hora: 18 h

Lloc: a Les Rambles, davant La Virreina

Sintonitza: https://xrcb.cat/es/radio/radiorambles/

Trinifonografies a Ràdio Fabra:

Dia: divendres 23 de juliol

Hora: 19 h

Lloc: Plaça Orfila

Sintonitza: https://xrcb.cat/es/radio/radiofabra/

Tens dubtes? Escriu a espaisinterculturals@bcn.cat