Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 de juliol de 2018

Un noi de Burkina Faso ens deia amb confiança que així que es trobava un negre pel carrer es parava per iniciar una conversa. El que feia ho feia una multitud. S’avergonyia d’explicar-ho perquè ho considerava racisme. Res més lluny que això…

Recordo que, quan feia vacances amb cotxe per aquests mons de Déu, els cotxes amb matrícula de Barcelona ens saludàvem. Res més lluny del racisme perquè l’únic que fèiem era animar-nos per trobar al mig d’Europa veïns nostres que no ens coneixíem de res

Parlar de racisme és una cosa delicada com sap molt bé SOS Racisme, que té uns activistes de primera divisió. Feina tenen a l’hora de separar el gra de la palla

Els científics estan deixant enrere la paraula raça perquè no diu absolutament res tret d’unes característiques físiques que no defineixen res de ningú. Des d’un punt de vista social sí que tenen importància les comunitats culturals

Els qui sobresurten més de la colla són els negroeuropeus. Amb la cara paguen. N’hi ha de totes les edats per la qual cosa se sentiran més arrelats els més joves. Els més grans hauran patit les de Caïm

No és el mateix entrar en societat amb 10 anys que amb 40. El nouvingut patirà com més edat tingui perquè serà més difícil combinar les coses del seu país d’origen amb les coses de la societat d’acollida

Hi haurà alguna persona nostrada que dirà d’una nouvinguda que és una incompetent. Segurament que aquest improperi sigui més fàcil dir-lo a una persona amb un temps de residència molt inferior que el d’una persona del país. Aquesta manca de contextualització pot masegar molt una persona de fora

Majoritàriament, la gran part de casa nostra ha convingut a acceptar persones de fora perquè pensem que també tenen dret a viure i a progressar en tots els sentits.

Hem convingut entre tots que tota persona resident a casa nostra hi pugui desenvolupar-se lliurement

Voldria dir amb això que nosaltres vivim en el món de l’esperança perquè tothom vol que aquí tots s’hi trobin bé un cop superats els seus problemes. Goso dir que no som una societat massa racista, però sempre hi pot haver algú a qui li pot tocar desafortunament el rebre