Quo vadis Lībiyā ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 de juliol de 2017

Continua el continu flux d’embarcacions des de Líbia amb destinació Itàlia. Això vol dir que el marasme polític libi encara no s’ha acabat

Continuen essent foscos els objectius que la Unió Europea depara a uns cinc milions de persones d’ascendència líbia (la població catalana és de poc més set)

La Unió Europea uneix causes i efectes respecte a la situació líbia. És increïble que una població inferior a la catalana no pugui assolir un acord. Només després d’aquest acord nacional es podrà minvar l’èxode d’enfrebats i desesperats des de les costes líbies

És paradoxal que la venda de petroli mai no hagi parat sense abordar els drets de les persones. Una situació que és més que humanitària, és una situació transcendent…!

Seguiu ara el fnal del fill de Gaddafi perquè el deixen sortir de la presó. igualment hagués passat a Gaddafi pare. Perquè van assassinar Muammar Gaddafi? Qui hi havia darrere?

Potser si ara aflorés la realitat… trobaríem la manera d’acabar el caos de Líbia, i molt més importantment acabar el flux de negroafricans a Europa

La mort de Gaddafi fou fruit de capcioses elocubracions que van donar pas a unes ermes revolucions, batejades encara no se sap ben bé com a “primaveres àrabs” Si us plau, deixeu-me agafar una mica d’aire…

En efecte, aquestes primaveres van ser un invent d’intel·ligències que clamen per a ajustar a la seva manera la governabilitat de països àrabs africans i asiàtics (com podeu veure a Síria, Iemen, Iraq), sense massa dret a opinar