Quo vadis Europa ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de juliol de 2018

El Diccionari normatiu valencià defineix política com la ciència i l’art de governar, que tracta de l’organització i de l’administració d’una societat en els seus assumptes col·lectius.

Per molt euroescepticisme que hi hagi, és clar que la Unió Europea és la millor organització que hi ha per resoldre els problemes d’Europa perquè és obligada la confluència de diferents punts de vista

Un dels temes que la Unió Europea té damunt la taula és la gestió d’una immigració implacable, especialment l’africana per qüestions de proximitat. És una llàstima això del Brexit perquè el Regne Unit hi tenia molt per compartir. Àfrica és una olla a vapor

La gestió de la immigració és només en vies desenvolupament perquè la política europea es pren el seu temps per veure quina ha de ser la propera etapa a definir. Ara ha arribat un altre moment

Es parla de crear centres d’acollida a Europa o a Àfrica. La finalitat d’aquests centres és determinar a qui dóna entrada en la societat europea.

Seguint una gradació d’acceptació hi podem trobar aspirants a asil polític (molt comptats), a l’acceptació de refugiats i a triar el gra de la palla d’una allau d’immigrants que només esperen una vida millor que en el seu país de partida

S’han de prendre mesures clares com l’aigua potable perquè tothom vol saber a quin joc s’ha de posar en marxa. Afortunadament els governs espanyols han sabut prendre mesures per no convertir-se en l’autopista que va de Líbia a Itàlia

Tothom hi ha de posar cullerada, però els efectes que tindran no seran de curt termini perquè cal observar i decidir, novament. Els governs nacionals d’Europa estan molt estressats pel que diuen els diferents territoris regionals

No és un tema amb una solució d’avui per demà, però es poden crear tendències pràctiques. Com deia Angela Merkel, aquí no hi cabem tots els que voldrien.

Les polítiques d’immigració són especialment delicades perquè tracten directament amb persones que fugen d’alguna manera del seu país d’origen, la qual cosa ha de ser especialment dolorosa on hi cal afegir els seus mètodes de transport

Tenim davant nostre un problema que no es resoldrà ni es pot resoldre de la nit al dia. L’important és que els dirigents de la Unió Europea es posin d’acord encara que sigui de mica en mica. Tothom ho agrairà