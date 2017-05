Quo vadis, estat islàmic ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 21 d’abril de 2017

Estat islàmic davant del seu fiasco militar per fer el califat, no troba altra forma de reivindicar-se en atemptats criminals a l’Europa occidental, particularment a França que s’enduu tots els números

Aquesta rebequeria és mostra de flaquesa de persones que ingènuament van entrar a la cova del llop per qüestions molt particulars

Estat islàmic volia ser l’espoleta que aixequés en armes els musulmans de tot el món contra els infidels. De tota manera no és clar que les arrels d’aquest moviment siguin religioses

Per trobar causes, s’hauria de determinar qui els va subministrar armes per molt grossos que fossin els seus ingressos de guerra

A Estat islàmic li han ofert homenatge les organitzacions terroristes del continent africà, però no fa pas massa que Boko Haram feia un pas enrere

Tot plegat una febrada inconsistent que només poden avaluar amb rigor els veritables musulmans del planeta

Es pot parlar de la a hores d’ara inoperant Al-Qaida del Magrib Islàmic (AQMI) que es va fer famosa pels continuats segrestos d’europeus que circulaven ingènuament al voltant del Sahel

Es va demostrar clarament que darrere d’aquests atacs no eren altres que homes de negoci de la regió

Ara no hi ha segrestos perquè els diferents països europeus han desaconsellat viatges des d’aquests països per les zones indicades. Potser no eren consells sinó prohibicions sumàries. Afortunadament ara no se’n sent a parlar

El que probablement és cert és que els musulmans d’arreu del món no es volien veure ciutadans ofegats per les grans potències. Possiblement les converses bilaterals i multilaterals van començar fa anys perquè tothom pugui trobar lliurament el seu lloc en el món

Qui sap ?