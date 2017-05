Qui parla d’ètnies d’Europa ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 25 d’abril de 2017

Per què els europeus parlen d’ètnies d’Àfrica ? No s’escauen millor en denominar-los pobles o nacions africanes ?

Sense anar més lluny un grup d’investigadors va fer públiques les seves troballes sobre els orígens de la població espanyola

Va ser un esrudi intern on es van triar persones nascudes abans de les grans migracions a Espanya. Sense massa publicitat es va saber que el 61% dels espanyols són d’origen íber, un 20% orientals i un 19% magribins.

Es van aconseguir traçar migracions molt anteriors. Seria bo saber més detalls de tot plegat, però que se sàpiga només hi han accedit persones d’alt nivell acadèmic com polític.

Per què no saber ara el substrat genètic dels actuals catalans ? Tots inclosos tant els d’origen castellà com els d’origen estranger. Això ajudaria a la convivència alhora de saber el nostre origen genètic

Fer un retrat geogràfic sobre els orígens de la població és molt important per fer-ne una radiografia més idònia des de tots els punts de vista