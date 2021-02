Qui ha fet més pel català? Ajuda’ns a escollir les 3 candidatures finalistes 

Posted by

Plataforma per la Llengua, 16 de febrer de 2021

La VIII edició dels Premis Martí Gasull i Roig ja és aquí i aquesta és l’última setmana per proposar qui ha d’obtenir el guardó.

Volem que ens ajudis a escollir les 3 propostes finalistes d’enguany.

Coneixes alguna persona que treballi incansablement en la defensa de la llengua? Et ve al cap aquella empresa que respecta el català? O potser és una entitat que fa de la llengua una eina imprescindible de cohesió social? Si és així, proposa-la perquè sigui una de les 3 candidatures escollides a guanyar el Premi Martí Gasull i Roig.

L’entitat o persona guanyadora del premi s’escollirà, un any més, per votació popular entre els tres finalistes que seleccionaran els membres del jurat entre totes les candidatures que s’hi presentin.

Tothom qui ho vulgui pot fer la seva proposta fins al dia 19 de febrer.

Els Premis Martí Gasull i Roig tenen com a objectiu reconèixer totes aquelles persones i entitats que treballen a favor de la llengua catalana, com també fer que la tasca de Martí Gasull i Roig serveixi per inspirar a continuar treballant perquè el català sigui la llengua de cohesió social arreu del domini lingüístic.