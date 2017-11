Qui és un home blanc ?

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de novembre de 2017

L’home blanc no té cap color determinat, és una manera de ser. L’home blanc governa el món. L’home blanc no té característiques racials. Pot ser com aprenia a l’escola negre, groc, roig, oliva o blanc

L’home blanc pot renir qualsevol creença religiosa, filosòfica o social. En efecte, hi ha un eix comú a totes les persones d’aquesta civilització

Una de les característiques més frapants i importants que ha assolit l’home blanc és la Declaració Universal dels Drets Humans

Aquesta civilització ha desenvolupat grans projectes en la precarietat, com per exemple el capitalisme humà.

Per vist que el capitalisme fa molts anys que existeix, encara no ha assolit la seva etapa adulta perquè d’altra manera no seríem conscients dels errors que ha comès i continua provocant

Per evitar els abusos, cal anar a les arrels del problemes. Estem vivint en una societat que està basada en la velocitat. Velocitat per enriquir-se

Els grans desastres de la societat mai han vingut per generació espontània. Tot i que els grans abusos els han comès persones que dubtaven i se la jugaven a l’instant tal com una partida de pòquer, el caixa o faixa

La major part del abusos provenen en gran part d’un àmbit basat en la propietat, qui és el guapo que no hagi experimentat aquesta velocitat ?

Si es vol anar a l’Àfrica profunda, us podeu trobar amb una gran indefensió. L’aproximació cal ser lenta i calculada perquè us trobareu amb individus que, independent de la seva classe social, intentaran esbudellar-vos a la primera que presti

La idea d’aquests individus és que us volen prendre allò que és vostre sense massa embuts

Posem per cas que voleu anar a l’Àfrica negra i necessiteu un advocat. El millor és que us emporteu l’advocat de casa vostra perquè estigui al cas de com es mou l’advocat africà

Aquest advocat ja no recorda la Declaració Universal dels Drets Humans perquè el seu principi és ensacar tant com sigui possible. Em direu que aquí a Barcelona també hi ha advocats dedicats al lucre, però hi ha una diferència bàsica

Aquí saps quant vol collir, però en l’Àfrica negra és molt fàcil entrar en una voràgine infernal. No saps mai quant et costarà la festa. Necessites en el teu viatge l’advocat de la teva confiança

L’ambient social és totalment diferent. Crea un clima dirigit com a mínim a l’apropiació indeguda de béns, diners

A l’Àfrica no et pots fiar de ningú. L’home blanc quan vol posar-hi una empresa hi ha d’anar abasegant, portar un exèrcit de col·laboradors, i endur-s’ho tot per endavant perquè tot aquest teatre és símbol d’autoritat…!