Què s’hi amaga darrere la ficció ?

Espai Avinyó – Ajuntament de Barcelona, 22 de març de 2021

Quins temes i com es representa la diversitat cultural, ètnica i racial en les sèries? Quins problemes trobem a l’hora de trencar imaginaris estigmatitzants, exotitzants i racistes en les grans produccions audiovisuals? Com podem detectar-los? Quines sèries recomanem i quines no?

L’Espai Avinyó engega un cicle de debats per comentar i analitzar sèries amb molt d’èxit i difusió dins la cultura popular contemporània.

Per donar inici al cicle, volem reflexionar sobre què implica produir i consumir una sèrie: el guió, els personatges, els algoritmes de les grans plataformes de distribució, les històries, les temàtiques, les imatges, entre altres aspectes a tenir en compte per analitzar l’impacte d’aquests nous béns de consum a l’imaginari col·lectiu.

A càrrec de New Voices New Futures: col·lectiu de creadores afro que s’han unit per a la producció, la distribució i el suport a projectes audiovisuals de cineastes afrodiaspòrics.

Data: dimarts 30 de març

Hora: 18.30 h

Lloc: Plataforma Zoom

Inscripcions: espaiavinyo@bcn.cat