Què passa amb les vacunes?

22 feb 2017 per SDRCA

Pino Alberola – foto Efe / Manuel Bruque | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 22.02.2017

Medicina: En els últims mesos han sorgit problemes amb les dosis contra el tètan, la tos ferina i la meningitis B

El desproveïment de la vacuna del tètan no és únic. Fa uns mesos també es va suspendre la vacuna que enfront de la tos ferina s’administrava als xiquets de 6 anys per a poder prioritzar la immunització de bebés i embarassades. Així mateix, fa més d’un any que la vacuna enfront de la meningitis B arriba amb comptagotes a les farmàcies. Tant en el cas de la tos ferina com de la meningitis B el problema ve de l’enorme demanda que hi ha de vacunes.

«En molts països d’Europa i als EUA la tos ferina s’ha disparat en els últims anys i amb ella la demanda de vacunes», assenyala Margarita del Val, experta en vacunes del Centre Superior d’Investigacions Científiques. Una demanda que no poden arribar a cobrir els laboratoris. «Fabricar una vacuna no és gens senzill perquè els controls de seguretat són enormes. Un laboratori no pot dir de la nit al dia que augmenta la seua producció un 20 %, perquè és impossible».

En el cas de la vacuna enfront de la meningitis B la situació és similar després que el Ministeri de Sanitat autoritzara fa uns anys la seua comercialització en farmàcies. Una decisió errònia segons el parer del Val. «Mai s’ha provat la seua eficàcia enfront de la meningitis, entre altres coses perquè es tracta d’una malaltia amb molt poca incidència, que afecta a un xiquet per cada 100.000. Per a fer un assaig clínic fiable caldria vacunar a dos milions de xiquets i això és impossible».

Per a l’experta en vacunes, este fàrmac mai hauria d’haver eixit de l’hospital, on s’administra a les persones que han tingut contacte amb un malalt de meningitis B, juntament amb un arsenal d’antibiòtics, «que és el que de veritat frena l’avanç de la dolència». No obstant això, «la pressió de molts pediatres i dels pares» ha sigut determinant perquè esta vacuna es comercialitze en les farmàcies. Però el laboratori que la fabrica tampoc dóna proveïment per a atendre este repunt en la demanda.

Finalment, els problemes amb la vacuna del tètan venen que hi ha molt pocs laboratoris en el món que la fabriquen, per la qual cosa davant qualsevol incidència sorgixen problemes per a atendre la demanda. I és que la comercialització d’estos fàrmacs és poc rendible per als laboratori. «Les vacunes més antigues, com la del tètan o la diftèria són molt barates, amb prou faenes costen uns cèntims».