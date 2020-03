Quart creixent

Posted by

Josep Juanbaró – SDRCA – info@laveudafrica.com – 16 de març de 2020

El coronavirus canviarà les nostres vides entre d’altres coses perquè ens acostumarem a viure amb les portes tancades, que donen al carrer

Tal com van les coses dubto que haguem de ser només quinze dies a casa

Només cal que calculem quan s’obrirà la veda, seria el dilluns 30 de març, a una setmama de la Setmana Santa

Quants seran prou valents de moure’s de casa ? Quants viatges s’anul·laran o s’ajornaran ?

Aquests dies ens podrem posar a fer neteja, i el que és més important a reflexionar sobre les nostres vides

No hi ha dubte que es grataran tots els recursos, i a fer nous plans per una nova vida

Res no tornarà a ser el mateix sinó perqué pot arribar a ser molt millor amb l’ajut de tots

Els de “La veu d’Àfrica” tenim prou feina com per “distreure’ns” a cor que vols

Aquesta crisi humanitària ens farà adonar del poc que som perquè ens farà ser més solidaris donat que tots comprendrem millor els mals dels altres

Som immersos en un monotema del qual no són orfes els informatius

En aquesta hora de malastrugança, haurem de pensar en els continus morts per un virus traïdor que es fa seves persones d’edat i anteriorment malaltes, sobretot de l’aparell respiratori

Tots i cadascun de nosaltres hem de fer pinya fent cas a les autoritats pertinents que participen en aquesta lluita contra el virus malfactor

Us recomanem que no sortiu de casa, estant exclosa tota necessitat peremptòria. Reflexioneu abans de fer un pas, penseu en allò que només podeu fer

Utilitzeu les telecomunicacions que tingueu a l’abast, però no sortiu al carrer perquè en primer lloc us hi jugueu l’hospitalització i la d’altres persones amb qui hagueu estat en contacte

Sigueu alhora egoistes i altruistes…!