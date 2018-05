Quan un Papa negre ?

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 14 de maig de 2018

Aquesta pregunta me la feia una jove universitària camerunesa fa més de cinc anys. En realitat volia dir si els negres no tenien els atributs necessaris per ser-ne. “Només és qüestió de temps”, vaig contestar

Quan parlava d’un Papa negre, vaig entendre que es referia a un Papa africà perquè el tema es podia ampliar a la resta del món afro

Un Papa s’escull dins el col·legi cardenalici, que està dividit pels cardenals electors i els que tenen més de 80 anys. Quan a un bisbe se li atorga la categoria de cardenal, no és un bisbe qualsevol sinó prominent en el conjunt de l’Església

Dit d’una altra manera, no li han regalat el títol sinó que té els atributs necessaris per ser escollit Papa. Si no ho he comptat malament, dels 115 electors n’hi ha 15 de països africans (un 13% del total): Burkina Faso, Cap Verd, Costa d’Ivori, Etiòpia, Ghana, Guinea, Kenya, Malí, Maurici, Nigèria, RCA, RDC, Sud-àfrica, Sudan, Tanzània. Si anem a l’altra banda de l’Atlàntic, trobarem més cardenals negres

La paraula raça ha caigut en desús en medis científics perquè no aporta res en el coneixement dels homes i de les dones. Ara manen les comunitats culturals perquè expressen millor que res el perfil de les persones. Podríem dir que el col·legi cardenalici és també una comunitat cultural

Una cosa és clara, quan a un bisbe se li dóna la categoria de cardenal, és que li toca. No podem jugar amb el color de la pell perquè tot cardenal té els atributs necessaris per ser-ne

Un missioner em va dir fa molts anys que hi havia comunitats cristianes que tenien un nivell cultural molt baix. Això es pot empalmar amb l’IDH. Hi ha països africans que tenen un índex de desenvolupament molt baix. L’Església té un IDH alt o molt alt. És talment com si s’hagués impregnat de l’esperit de Sant Ignasi de Loyola

Seguint aquest tema del color de la pell, que intrínsecament no vol dir res perquè qualsevol persona amb trets físics diferenciats és totalment equivalent a una altra. Per posar un exemple: el color del cor i el del cervell són universals

Les principals diferències que tenim respecte els altres són essencialment culturals són les cultures les que difereixen entre les comunitats. Vull reblar amb un home molt popular arreu del món, en Barack Obama.

Deien les cròniques que és el primer negre que assoleix la Casa Blanca, però cal adonar-se que no és un afroamericà sinó un negroafricà educat per la seva mare blanca. Per aquesta raó va adquirir la cultura americana