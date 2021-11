Posted by

Roger Loppacher i Crehuet – President CAC, 12 de novembre de 2021

Em plau fer-vos arribar el nou número de Quaderns del CAC que dedica el seu monogràfic al Cinema, ficció audiovisual i diversitat lingüística.

Quaderns del CAC número 47. Octubre del 2021

Català <https://bit.ly/3mLrdYQ>

Castellà <https://bit.ly/2YopyPK>

Anglès <https://bit.ly/3c7VgUl>

Tema monogràfic: Cinema, ficció audiovisual i diversitat lingüística

– Margarita Ledo Andión. Cinema amb denominació d’origen

– Marta Pérez Pereiro, Marijo Deogracias Horrillo i M. Soliña Barreiro González. Films insígnia, polítiques audiovisuals i circulació. Els casos de Pa negre, Handia i O que arde

– Enrique Castelló-Mayo, Pietari Kääpä, Kate Moffat i Antía López-Gómez. Posicionament de veus alternatives a l’Europa audiovisual: el cas de la política lingüística catalana, gallega, basca i sami

– Håkan Casares Berg i Henrique Monteagudo Romero. La joventut gallega i les pantalles. Una aproximació sociolingüística

– Pablo Romero Fresco. Accessibilitat i estandardització: el dilema de la subtitulació en gallec

Articles

– Cristina Sanchez-Sanchez. La felicitat allà on no hi és: estudi comparatiu dels índexs de benestar i el discurs electoral espanyol

Crítica de llibres

– Rebeca Escribano GUILLAMÓN. AGUADO, J.M. Mediaciones ubicuas. Ecosistema móvil, gestión de identidad y nuevo espacio público

– Antonio Loriguillo-López. MARZAL-FELICI, J.; SOLER-CAMPILLO, M.; LÓPEZ-OLANO, C. Participación ciudadana y medios de comunicación públicos, 1: Conceptos y teorías

Esperem que sigui del vostre interès. Rebeu una cordial salutació.