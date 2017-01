‘Pulsacions’: Realitat o ficció?

11 gen 2017

T. García – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 11.01.2017

Sèries: La sèrie d'Atresmedia obri el debat sobre si els trasplantats de cor guarden o no records del seu donant

‘Pulsacions’: Realitat o ficció?

Més enllà de les dotoreries televisives, ´Pulsaciones´ preveu ser un de les estrenes més importants de la temporada, al costat d’una altra sèrie com ´La Catedral del Mar´, també d’Atresmedia i que arribarà a la xicoteta pantalla este mateix mes.

Després de l’encert que va suposar per al grup mediàtic l’aposta per ´Mar de Plástico´, Atresmedia ha volgut seguir optant pel thriller i les cares conegudes. Així doncs, l’estrena d’anit nit d’Antena 3, va competir amb el talent de la Sexta i que conduïx Cristina Pedroche.

´Pulsacions´ és una sèrie de suspens i amor que narra la investigació que emprèn un prestigiós metge, que acaba de ser sotmès a un trasplantament de cor, per a intentar aclarir la mort de ´Rodrigo´, periodista al que pertanyia l’òrgan donat i els records del qual i emocions tornen a brollar a través de sobtades visions. Una conseqüència inesperada dels trasplantaments de cor.

¿Poden les cèl·lules guardar records o estarem davant una història de ficció?

Investigadors plantegen la hipòtesi que els canvis en la personalitat de la persona trasplantada es deguen a un tipus de memòria cel·lular. De fet un article publicat en la revestisca Estudis Cercanos a la Muerte, els doctors Paul Pearsall de la Universitat d’Hawaii, Gary Schartz i Linda Russek, de la Universitat d’Arizona, van examinar deu casos de trasplantaments de cor en la qual els pacients informaven de ´canvis en les preferències del menjar, música, l’art, preferències sexuals i fins i tot de professió, així com casos específics i experiències relacionades amb els seus donants.

El cirurgià cardíac Josep M. Caralps, autor del primer trasplantament de cor a Espanya l’any 1984, va proposar una tesi que va revolucionar la comunitat mediàtica en afirmar: ´És molt probable que el cor genere els seus propis sentiments i emocions, el transmissor de les quals és el cervell´. ´Els electrons que tenen les cèl·lules a la seua al voltant podrien produir ones de molts tipus, capaços de guardar en la seua memòria esta saviesa del cor´.

Pel que… ¿Podria el cor trasplantat evocar records del seu antic cos? Caralps en el seu llibre ´Super Corazón´ aclarix que el cor és com ´ un termòmetre de les nostres emocions´, perquè quan ens passa alguna cosa important, ens donem compte que batega més de pressa, notem fins i tot els batecs en el coll o en les pols i açò fa que involucrem el cor a les nostres manifestacions afectives i emotives.

¿El cor, aleshores, genera sentiments? Segons el doctor, sí. I en l’última entrevista realitzada per RTVE va confirmar que els trasplantats de cor manifesten ´sensacions i sentiments que eren propis del donant´, la qual cosa vol dir que en el cor s’emmagatzemen sensacions gustativas, apetències sexuals que després sent el trasplantat´. ´A les persones sensibles els passa més´ i afig, ´La persona que et dóna l’òrgan seguix viva, no està morta del tot. Hi ha una part que seguix viva´.

Però una gran part de la comunitat científica descarta estes teories. El doctor Rafael Matesanz, coordinador de l’Organització Nacional de Traspantes , confirma que ´En les cèl·lules somàtiques de l’òrgan trasplantat no existix cap memòria que puga traspassar al receptor. Creure el contrari compagina malament amb el coneixement científic. No oblidem que el trasplantament es basa en la idea que la vida radica en el sistema nerviós central i que el cor s’extrau de la mort cerebral, quan els òrgans encara es mantenen en vida´.

Moltes teories, conclusions i dubtes sense resoldre. Veurem si amb el nou thriller d’esta nit resolem algunes de les qüestions. Encara que no dubten que estem davant una història per a alguns real i que per a uns altres no va més enllà de la ficció, segons es mire.