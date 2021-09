Publicacions: Oferta de catàlegs CCCB

CCCB, 16 de setembre de 2021

Del 10 al 27 de setembre

Dos catàlegs per 10€ + un de regal!

Celebra la Setmana del llibre en català, i emporta’t un dels packs temàtics de dos catàlegs per 10€, o bé el catàleg individual per 5€. Per la compra d’un pack, et regalem el llibre Exposicions CCCB (1994-2006)

Pack Urbanisme:

A la ciutat Xinesa. Mirades sobre les transformacions d’un imperi

Local, local: la ciutat que ve

Pack Àfrica:

Apartheid, el mirall sud-africà

Bamako’05. Un altre món

Pack Ramon Llull:

La màquina de pensar. Ramon Llull i l’arts combinatòria

Barcelona-València-Palma

Pack Pantalla:

Xcèntric: 45 pel·lícules contra direcció

Pantalla Global

Pack Fotografia:

Souvenir. Martin Parr

Joana Biarnés (llibre de la Diputació)

Pack Conflictes:

En Guerra

Hi havia una vegada Txernòbil

Disponibles a:

Llibreria de la Diputació (Avinguda Diagonal 393)

Laie CCCB (Montalegre, 5)