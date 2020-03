Lant Abogados – PROTOCOLO DE TELETRABAJO – MEDIDAS DE SEGURIDAD – 12-03-2020

En caso de que el personal de la empresa trabaje desde casa como medida de prevención frente a la epidemia del coronavirus, es importante considerar los siguientes aspectos:

Medidas de seguridad: Los usuarios cuando acceden a los sistemas de la empresa desde casa deben seguir las mismas medidas de seguridad que desde la empresa. En este sentido es importante:

Verificar que han firmado el documento de Funciones y Obligaciones en cuanto a la protección de datos.

Entregar de nuevo el documento para recordar su contenido y que no haya dudas en su aplicación.

Habilitar un sistema Cloud profesional para que los trabajadores puedan custodiar documentación en un lugar seguro y evitar que los trabajadores utilicen sistemas Cloud privados y gratuitos.

Recordar a los trabajadores el deber de confidencialidad, limitación de acceso a la información de la entidad y la prohibición de ceder datos a terceros. Es frecuente que los usuarios no consideren a los miembros de su familia como externos, cuando sí lo son.

En la medida de lo posible, deben cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales aplicable a un nuevo puesto de trabajo, uso de sillas adecuadas, orientación de la pantalla.

Establecer accesos a los servidores corporativos por medio conexiones seguras.

Uso de equipos privados: si bien es voluntaria, debe ser autorizada por la empresa. En caso de autorización se deberá facilitar las instrucciones y medios para que garanticen la seguridad. En concreto:

Evitar que terceros ajenos a la organización (familiares) accedan a la información de la empresa.

Que tengan un antivirus instalado y actualizado.

Crear una cuenta de usuario distinta de la personal.

Que dispongan de contraseñas seguras y no compartirlas.

Cumplir, en la medida de los posible con todas las medidas de seguridad que deben aplicar en las instalaciones de la empresa:

Activar los bloqueos de pantalla por inactividad.

Cerrar las sesiones de trabajo cuando abandonen su puesto de trabajo en su domicilio.

Si se trabaja con documentos en papel, custodiarlos bajo llave.

Si tienen alguna incidencia de seguridad comunicarlo inmediatamente a su responsable.

En su caso, realizar copias de seguridad si trabaja con información que lo requiera. En el supuesto de que la empresa no haya habilitado un espacio Cloud para custodiar información, si las realiza en dispositivos tipo pendrive, discos duros externos…, es recomendable que estén encriptados y los deben custodiar bajo llave.

No utilizar redes públicas

Actualizar los dispositivos.

Cerrar todas las conexiones con los servidores de la empresa.

Eliminar información temporal que se haya podido almacenar en las carpetas de descarga, papelera de reciclaje, mis documentos.

Borrar el histórico de navegación, las cookies.

No guardar contraseñas.