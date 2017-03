Proquimia vol exportar a l’Àfrica i créixer un 15% aquest exercici

9 mar 2017 per SDRCA

EP – foto EP – EL PUNT AVUI+ – 26 febrer 2017

ECONOMIA: Joan Serra, director general de Proquimia

Proquimia Cosmetics, especialitzada en la producció i l’envasament de productes cosmètics i de perfumeria per a tercers, preveu iniciar exportacions a països del nord i centre d’Àfrica i consolidar-se a França el 2017. El director general de Proquimia, Joan Serra, va declarar que l’Estat espanyol és el mercat principal de la companyia. “Fins al moment hem tingut exportacions puntuals amb diversos mercats, però ara estem treballant en països com Togo i Ghana”, afirma Serra, que també ha expressat l’interès del grup per Amèrica Central i per la internacionalització en general. Proquimia va tancar el 2016 amb una facturació de 4,5 milions d’euros i preveu créixer el 2017 entre un 10% i un 15%.