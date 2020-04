Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 10 d’abril de 2020

La SDRCA, Assoc. (2006) està publicant des de fa més d’un any mots encreuats originals a www.SDRCA.es Esperem que us siguin útils per oblidar-vos durant unes hores de l’actual situació sanitària

La SDRCA, Assoc. té voluntat de servei per a tota classe de persones que volen anar en un únic vaixell

Volem fer especial esment de totes les persones que estan vinculades amb l’Àfrica

La SDRCA, Assoc. va generar el gup de treball CLUB41 (2009). Aquest club està format per empresaris nacionals que vulguin anar a l’Àfrica, guiats per immigrats d’origen africà