Projecció negroafricana

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 24 de febrer de 2019

La SDRCA està abocada a tots els africans, magribins i negroafricans. L’impacte social dels africans és només de l’1%, però els negroafricans són en conjunt la menor immigració de la nostra societat.

No per això els deixem de banda sinó que són qualitativament el nostre major punt de mira. S’ha d’afegir que la gent del carrer s’inquieta quan ens veuen acompanyats per negroafricans. Quan la SDRCA va començar les seves activitats (Barcelona, 2006), no havia fet del tot un bon retrat d’aquesta comunitat.

A títol d’exemple, vam quedar sorpresos que el president negroafricà d’una federació que abarcava associacions negroafricanes i associacions amb simpatia pels negroafricans: “A la federació serem els negres qui tallarem el bacallà, els blancs hauran d’acatar les nostres determinacions”

La majoria de la societat lluita pels drets humans sobretot pel que fa les minories. Caldria ara anar al darrere de les persones immigrades en defensa dels Dret humans. No és una opció gratuïta perquè, si son deixats al seu aire, poden derivar en un conflicte social a mig termini

Hi ha evdències segons les quals els negroafricans que, quan en trobaven un altre desconegut pel carrer, s’aturaven i se saludaven. Qui ho explicava, un negroafricà, ho deia avergonyit perquè això podria ser ben bé un bri de racisme

Negroafricans i xinesos, que no es poden veure entre si, s’assemblen d’aguna manera perquè els agrada de viure al marge. Els negroafricans només es barregen per la feina. La resta del temps viuen dins les seves comunitats

Cada persona és un món i cada món una pel·lícula. La SDRCA s’ha trobat amb negroafricans en situacions kafkianes. La SDRCA és una font de projectes, però es troba amb moltes dificultats per convocar negroafricans i negroafricanes en les seves accions

Un exemple és que havíem de pagar a un negroafricà perquè aportés negroafricans per al projecte “55 videos africans”. Això la SDRCA no ho pot pagar. A més, no és altra cosa que una projecció d’Àfrica a Barcelona perquè ells són els protagonistes. Ara sembla que un congolès ho vol tirar endavant

Un altre cas és la convocatòria del Parlament africà de Barcelona on un equatoguineà hi volia posar cullerada. La SDRCA no paga per un projecte que organitzarà el reclutador. Això no és per la nostra associació viable

Aquests són exemples d’esdeveninents pagats per la SDRCA en benefici d’una persona negra immigrada. La SDRCA veu en aquestes accions llançar els diners per la borda, cosa que no fa ni farà en el futur