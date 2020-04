Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dimarts, 14 d’abril de 2020

No hi ha ningú d’aquest món que no hagi comès cap error. Les conseqüències dels errors cal mitigar-les anant a les arrels del poblema. No aconsello ningú que faci salts cap endavant perquè aleshores l’error tendirà a ampliar el seu radi d’acció

Per seguir endavant, hem de fer una clara introspecció. No espereu que ningú us solucioni el problema perquè aquest es farà encara més gran. Només amb instropecció podrem atacar l’error. Això ens permetrà seguir cap endavant

És el que li falta al nostre país: confiança en cadascun de nosaltres. Tots hem de saber on som. Conseqüentment, hem prendre decisions, bones decisions, útils per al conjunt de la societat

Afortunadament, hi ha en el nostre país persones de tota mena perquè tant als uns o als altres ens permetran seguir el camí millor. No és temps de massa abundàncies per la qual cosa cal establir clarament les normes del joc

Conseqüentment tots, amb les nostres diferències, hem de fer un cos conjunt

Recordo una empresària que, segons em va dir, venia recanvis a l’Àfrica, en concret a Sud-àfrica. Deia que les relacions que tenia en aquest país eren estrictament comercials: “jo envio els recanvis, i cobro”. Segons deia l’única cosa que li preocupava era la situació del seu país

Ella coneixia perfectament com i on podia enfortir les seves relacions amb Sud-àfrica, però no ho feia. ¿S’havia preguntat que fent aquest exercici també beneficiaria el seu propi país ?

La introspecció no és egoisme

Només puc dir des d’aquí que tots i cadascun de nosaltres trobi la generositat necessària per seguir endavant