Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 7 de juliol de 2018

Recordo les manifestacions que han fet els tres últims presidents d’Amèrica sobre Àfrica. En ordre cronològic George Bush jr va advertir que el desenvolupament havia de venir de dins. Barack Obama va dir allò que tan agrada als africans: el problemes d’Àfrica els han de resoldre els propis africans. Donald Trump ha estat més clar: Àfrica és un niu de merda, sense voler ofendre ningú

Malgrat les distàncies entre tots tres, han convingut a dir el mateix, però en diferents paraules: l’Àfrica cal que esperi segles per posar-se al dia. El meu parer és que no hi ha pitjor zona del planeta que l’Àfrica, amb algunes clares excepcions

Si això ho saben tots els presidents d’Amèrica és que deu ser realment veritat, però la seva acció és treure’s la pols del damunt perquè no hi deu haver res a fer. Tanmateix, l’enemic d’Àfrica és dins d’Àfrica: són els propis africans perquè estan mig hipnotitzats

La pobresa és de mal definir perquè n’hi ha arreu del món amb major o menor intensitat. Trobareu persones farisees que afirmen que en la pobresa es pot trobar la felicitat. Hi ha falsetat interessada quan es diu que cadascú és amo de si mateix

El Diccionari normatiu valencià defineix la pobresa com la condició de la persona que es troba en un estat de misèria relatiu o es veu privat, no ja del sosteniment, sinó dels mitjans necessaris en certes eventualitats, com ara la malaltia

Recordo una dona americana que m’advertia de no caure en la temptació de muntar una oenagé. Sé a què realment es referia perquè jo pensava com ella, però hem fundat una OngD que segueix estrictament les normes establertes per al progrés personal i social