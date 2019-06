Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de juny de 2019

Vaig visitar una fàbrica en què tot es reciclava. Els processos estaven completament planificats per donar una segona vida als materials sense uns estàndards de qualitat

Al laboratori, dissolvents usats es guardaven fins que uns especialistes de destrucció de matèries orgàniques se’ls enduien per eliminar-los de forma neta

Explico això perquè quan vaig explicar que hi havia interès per muntar una fàbrica de totxos, algú es va posar les mans al cap. No entenien que havíem considerat les millors condicions de netedat dels processos considerats: “un continent verge com l’Àfrica no pot embrutar el medi ambient”

En una segona etapa vam considerar rentar les emissions de diòxid de carboni amb òxid de calci per donar carbonat de calci, matèria primera en d’altres usos. Això s’havia de fer amb un llit fluid

La idea del projecte era crear un ambient socialment agradable: infermeria per a les famílies dels treballadors així com un centre de formació, donant vida a persones de la localitat de Mfou. Era un complex social

Les coses van anar malament al projecte, però dibuixat ho és. A l’Àfrica les coses de vegades es compliquen, però cal ser valent per salvar els obstacles. També és veritat que algunes persones són partidàries d’embrutar-ho tot